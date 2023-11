INTERVJUU | Mart Võrklaev automaksust: soovime muuta vanusekordaja loogikat

See aga ei tähenda, et näiteks autospordiga tegelevatel inimestel võiks maksu hinnalipikul seista ümmargune null. Võrklaeva parteikaaslane, kultuuriminister Heidy Purga leidis, et maksust võiks vabastada võistlussõidukid ja vanasõidukid. Võrklaev sellega ei nõustu. Ta viitab, et näiteks võistlussport on üsna kulukas spordiala, seega pole põhjust öelda, et maks oleks selle harrastajatele kuidagi üle jõu käiv.