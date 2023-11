ONLINE-INTERVJUU | Ekspert: ÜRO on Iisraeli-Hamasi sõjas kasutu. Julgeolekunõukogu ei suuda isegi oma peamist funktsiooni täita

Kui usaldusväärne on Gaza sektorist meediasse jõudev info? Kuidas kontrollida Hamasi kontrollitud piirkonnast tuleva info tõelevastavust? Sama küsimus Iisraeli suhtes - kui usaldusväärne on Iisraeli valitsuse ja selle eri harude avaldatud info sõjaajal?

Merili Arjakas: Sõdade puhul on juba üldiselt mitmeid tegureid, mis takistavad usaldusväärse informatsiooni saamist. Esiteks sõjaudu: info, mis levib, ei pruugi tingimata olla asjakohane, faktuaalselt õige või kontekstiliselt õige (ilmekas näide on paljud videod, mis väidetavasti on praegu Gazast, tegelikult aga Süüria sõjast). Teiseks soovivad nii Iisrael kui Hamas näidata end kõige paremas valguses ning teist poolt kõige halvemas valguses. Siiski, Iisraelil on siin rohkem kammitsaid: liberaal-demokraatliku riigina (mida ta vähemalt rohelise joone piirides on) ning riigina, mis peab silmas pidama ka oma rahvusvahelist mainet, ei saa nad nii kergekäeliselt valetada kui Hamas. Aga kriitiliselt tuleb suhtuda neissegi.