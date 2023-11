Turu-uuringud: kõige populaarsemaks erakonnaks on novembris tõusnud Isamaa

Reformierakonna toetus on võrreldes oktoobriga vähenenud 23 protsendilt 18 protsendile. Vähenenud on ka koalitsioonipartneri Eesti 200 toetus, mis oli oktoobris 8%, aga nüüd novembris on 5%. Sotsiaaldemokraatliku Erakonna toetus on püsinud muutumatuna ehk 10 protsendi juures.