Terviseminister: kahe nädala jooksul on COVID-19 viirusesse surnud üheksa inimest

Sikkut rõhutas, kui oluline on end gripi ja koroonaviiruse vastu vaktsineerida. „Käes on hingamisteede haiguste ja nakkushaiguste hooaeg,“ tõdes ta.

Sikkut manitses kõiki koroonaviiruse ja gripi vastu vaktsineerima. Ta lisas, et eakatele on olemas koroonavastane ravim. „Selle puhul on tähtis, et esimeste haigusnähtude puhul tehakse kiirtest ja rakendatakse kohe ravi,“ lausus ta.