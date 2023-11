Vene kohus mõistis Ukraina merejalaväelase 19 aastaks kolooniasse

Prokuratuur nõudis 17 aastat kolooniat, vahendab Meduza.

Tšerednõk tunnistati süüdi tsiviilelanikkonna julmas kohtlemises, vägivaldses võimuhaaramises, mõrvas poliitilise ja rahvusliku vaenu alusel ja terroritegevuse eesmärgil väljaõppe saamises.

Tšerednõk on Ukraina 36. merejalaväebrigaadi 501. üksikpataljoni vanemseersant.

Vene uurijate väitel patrullis Tšerednõk 2022. aasta 27. märtsil Mariupoli lähedal Mõrne asulas ning peatas kohalikud elanikud Aleksandr Piskunovi ja Sergei Potselujevi ja käskis neil maha heita. Väidetavalt käskis Tšerednõk neil öelda sõna ukraina keeles ja tulistas hirmutamiseks automaadist õhku. Ukraina väljaanne Gratõ kirjutas, et jutt käib sõnast paljanõtsja, mis tähendab „leib“. Vene kohus teatas, et Tšerednõk nõudis Piskunovilt ja Potselujevilt, et nad ütleksid „leib“ ukraina keeles.

Venemaa uurimiskomitee kinnitab, et Piskunov ütles sõna valesti, mille peale Tšerednõk ta maha lasi. Potselujev rääkis, et oskas vastata, mida paljanõtsja tähendab, ja tal lasti minna. Kohtu teates öeldakse, et Tšerednõk vahistati 2022. aasta 3. aprillil. Gratõ oletab, et ta võis olla nende Ukraina merejalaväelaste hulgas, kelle vangi võtmisest teatas omal ajal Tšetšeenia juht Ramzan Kadõrov.

Tšerednõk ütles kohtus, et tulistas meest, sest ta käitus kahtlaselt ja tegi liigutuse, nagu tahaks relva haarata, teatas Gratõ. Tšerednõk kinnitas ka, et ei sundinud Piskunovi ukrainakeelset sõna ütlema. Tema sõnul oli seda vaja uurijatel, et võltsida rahvusliku vaenu motiiv.

Vene uudisteagentuur TASS teatas, et Tšerednõki protsess oli esimene kohtumõistmine tsiviilisikute vastu vägivallatsemises süüdistatava Ukraina sõjaväelase üle.