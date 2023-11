VIDEO ja BLOGI | Kallas õpetajate streigist: kui ma oleks õpetaja, siis ma mõtleks, et palk tõusis eelmine aasta 24%

Peaminister Kallas nentis pressikonverentsil, et mõistab õpetajate rahulolematust. „Kui oleksin õpetaja, siis oleksin väga raske valiku eest,“ tõdes ta. Kallas rõhus siiski summadele, mida riik haridusvaldkonda panustab ja tuletas meelde, et möödunud aastal tõusis õpetajate palk 24 protsenti.

Kallas tunnistas, et 2027. aastaks planeeritud palgatõusu, mis tõstaks õpetajate palga 120 protsendile Eesti keskmisest palgast, ta lubada ei saa. „Koalitsioonilepingus seisab, et see on meie eesmärk, Kas me suudame selle saavutada sõltub sellest, kuidas riigi rahandusel läheb,“ lausus ta.

Kallase sõnul ütles ta haridustöötajatele, et tal on kaks võimalust: olla aus või võita populaarsust. Ta lisas, et õpetajate palgatõusu arutatakse augustis, varem ei saa ta seda garanteerida. Reedel plaanitava streigi kohta sõnas Kallas, et see riigile raha juurde ei too.

Pressikonverentsil räägiti ka e-hääletamise seadusemuudatuse eelnõust, mille valitsus riigikokku saatis. Majandusminister Riisalo sõnul on selle eesmärk tagada jätkuv usaldus m-valimiste vastu ja suurendada e-hääletuse läbipaistvust. Lisaks annab seadusemuudatus võimaluse edaspidi hääletada ka smart-id kaudu.

Terviseminister Sikkut tõdes, et nakkushaiguste juhtumite arv on hoogsal tõusuteel. Tema sõnul on viimase kahe nädala jooksul surnud Covid-19 viirusesse üheksa inimest. Sikkut rõhutas vaktsineerimise olulisust ja lisas, et eakatele inimestele on nüüd olemas koroonaravim.