Ungari välisminister: Ukraina ühinemine tooks sõja Euroopa Liitu

Kommenteerides Euroopa Komisjoni soovitust Ukraina ja Moldovaga ühinemisläbirääkimiste alustamiseks, ütles Szijjártó, et Ukraina ei ole Euroopa Liidu kandidaadi staatuse tingimusi täitnud ja viitas rahvusvähemuste õiguste rikkumisele, vahendab The Budapest Times.

„Et isegi Euroopa Komisjon ütleb, et Ukraina ei ole suutnud kanidaadistaatuse tingimusi täita, ei arva me, et mingid täiendavad sammud oleksid õigeaegsed, mis puudutab ühinemisläbirääkimisi Ukrainaga,“ ütles Szijjártó.