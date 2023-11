„Šokk tervele kogukonnale.“ Kuusalu surmaavarii uurimise üks põhiküsimusi on veoki seisukord. Suvel oli masinaga probleeme

Küla asub Kuusalu vallas Juminda poolsaarel. „Meri kohe kõrval, piltilus kant,“ kirjeldab üks kohalik. Tervikpilti lõhub aga sealne ohtlik teevõrgustik. Metsa vahel on lõputuna näiv sinka-vonka kaherealine kitsas tee, kus sõidab autode kõrval ka veokeid. Kurvile järgneb sirge lõik ja järjekordne kurv. Jäljed mõnel puul viitavad, et siin on varemgi õnnetusi juhtunud. Kuuldavasti nii-öelda plekimõlkimisi, kus hooletusest masinaga teelt välja kaldutud.