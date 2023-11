Sitsiilias ja USA-s vahistati ühisoperatsiooni käigus 17 mafioosot

Vahistamised toimusid pärast kaks aastat kestnud juurdlust, milles olid sihikul New Yorgi kurikuulsa Gambino perekonna liikmed ja nende Sitsiilia liitlased Palermo provintsis. Seitse meest vahistati Sitsiilias ja kümme New Yorgis, vahendab Guardian.

Palermo prokuratuur teatas, et juurdlus heitis valgust New Yorgi ja Sitsiilia mafioosode suhte tugevusele ning Ameerika huvidele Sitsiilia Cosa Nostra organisatsioonilistes küsimustes.

Gambinod on üks viiest New Yorgi ajaloolisest Itaalia-Ameerika maffiaperekonnast.

Prokurörid on avastanud tõendeid, et Ameerika mafioosod said väljaõpet ja juhiseid oma Itaalia „sugulastelt“ pehmema ja vähem vägivaldse lähenemise omandamiseks. See tähendab näiteks väljapressimise ohvritelt väiksemate summade nõudmist, millisel juhul on vähem tõenäoline, et ohvrid otsivad võimude abi.