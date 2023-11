FOTO | Politsei otsib laupäeval kadunuks jäänud 28-aastast Kristot

Kristo võib ringi liikuda Tallinnas. Tal ei ole kaasas mobiiltelefoni ega dokumente. Kristo on 190 cm pikk ja kõhna kehaehitusega. Tal on lühikesed heledad juuksed ja ühe käe kahel sõrmel tätoveeringud. Kristol on seljas musta värvi Nike jope, jalas mustad dressipüksid ja tumedad tossud.