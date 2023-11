OTSEBLOGI | Valge Maja: 96% kongressi Ukrainale eraldatud rahast on kulutatud

Mõned kategooriad nagu otsesed finantstoetused Ukraina eelarvele on juba täielikult ammendatud ja sõjalise abi eelarvest on alles jäänud alla kümne protsendi, sealhulgas umbes 1,1 miljardit dollarit USA arsenali täiendamiseks, vahendab Reuters.

USA usub, et Ukraina suudab oma territooriumi tagasi võita, aga Kirby tunnistas, et edasiliikumine on olnud aeglane.