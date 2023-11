OTSEBLOGI | ÜRO inimõiguste juht süüdistas sõjakuritegudes nii Hamasi kui ka Iisraeli

„ Palestiina relvarühmituste 7. oktoobril toime pandud metsikused olid õõvestavad, need olid sõjakuriteod nagu ka jätkuv pantvangide hoidmine,“ ütles Türk eile Rafah’ piiripunktis Gaza sektori ja Egiptuse vahel, vahendab Reuters.

„Palestiina tsiviilisikute kollektiivne karistamine Iisraeli poolt on samuti sõjakuritegu, nagu on ka tsiviilisikute ebaseaduslik sunniviisiline evakueerimine,“ lisas Türk.

Rääkides humanitaarabist, mis on läbi Rafah’ liikunud, ütles Türk, et eluliin on olnud ebaõiglaselt ja ennekuulmatult kitsas.