Keskerakond ei toeta EKRE obstruktsiooni riigieelarve menetlemisel

Helme märkis ka, et EKRE on opositsioonierakondadest ainus, kes püüab riigieelarve vastuvõtmist ära hoida. „Isamaa ja Keskerakond on kahjuks alla andnud ja püüavad Kaja Kallasega hästi läbi saada. Küllap loodavad varsti saada kutset valitsusse,“ sõnas ta.