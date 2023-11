FOTO | Pealinna südames pisteti autode kojameeste alla juudivastaseid lendlehti

Lisaks pühapäevasele meeleavaldusele - kust politsei eemaldas Hamasi toetava „From the river to the sea, Palestina will be free“ (Jõest mereni, Palestiina saab vabaks) loosungitega meeleavaldajad - tuli politseil reageerida ka päev hiljem sarnast iseloomu väljakutsele. Nimelt teatati, et Tallinnas Vabaduse väljakul on inimesed, kellel on käes Hamasi plakat, kuid ajaks, mil politsei kohale jõudis, olid inimesed sealt lahkunud.