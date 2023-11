Politsei selgitab Palestiina meeleavaldusel toimunut: rääkisime enne korduvalt, mis ei ole lubatud

Kuigi politsei sõnul viidi inimesed jaoskonda „Jõest mereni, Palestiina saab vabaks“ sõnumi pärast, rääkis väljakul protestinud Leore Klõšeiko, et uurijat ei huvitanud see sõnum eriti. Ka meeleavalduse korraldaja Anrike Pieli sõnul jäi mulje, et politsei ei teadnud täpselt, miks nad selle lause peale inimesed jaoskonda viivad.