Somaaliat tabas rängim üleujutus aastakümnete jooksul

Somaalia üleujutustes on hukkunud 29 inimest ja enam kui 300 000 on pidanud oma kodudest lahkuma, teatas riiklik katastroofitõrjeagentuur.

„See, mis praegu toimub, on aastakümnete halvim. See on hullem isegi 1997. aasta üleujutustest,“ ütles Somaalia katastroofijuhtimisagentuuri tegevdirektor Hassan Isse.