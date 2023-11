Poola veokijuhid blokeerivad piiripunkte Ukrainaga

Poola on kehtestanud impordikeelu Ukraina teraviljale, et kaitsta põllumehi sõjast räsitud naaberriigi odavate toodete sissevoolu eest.

Varssavi rõhutab, et nad ei saa seda lepingut mõjutada. „Leping sõlmiti EL-i poolt, nii et seni, kuni see kehtib, ei saa liikmesriigid Ukrainaga muid lepinguid sõlmida. Praktikas tähendab see, et Poola ei saa kehtestada Ukrainaga kohustuslikku lubade süsteemi enne lepingu lõppemist,“ teatas ministeerium.