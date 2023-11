OTSEBLOGI | Iisrael teatas, et tema väed on Gaza linna südames

Valge Maja teatas, et USA on vastu Gaza uuesti okupeerimisele Iisraeli poolt, kui konflikt lõpeb.

Valge Maja rahvusliku julgeoleku nõukogu esindaja John Kirby ütles, et kuigi USA ja Iisrael on sõbrad, ei pea nad igas asjas ühel meelel olema.

Iisraeli esindaja selgitas Netanyahu varasemat avaldust Gaza kohta, öeldes, et kui Netanyahu ütles, et Iisrael võtab üldise julgeolekuvastutuse Gaza eest, mõtles ta selle kindlustamist, et Gaza jääb demilitariseeritud piirkonnaks, mitte seda, et Iisrael okupeerib Gaza uuesti võib valitseb seda.