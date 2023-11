India pealinna lämmatab iga-aastane sudukate

New Delhi pealinna piirkonna kohalik omavalitsus on andnud korralduse, et kõik algkoolid oleksid suletud või peavad 10. novembrini tunde veebis.

Teisipäeval andis India ülemkohus kolmele New Delhit ümbritsevale osariigile korralduse lõpetada talupõlengud. „Me tahame, et see lõpetataks. Me ei tea, kuidas te seda teete, see on teie töö. Aga see tuleb lõpetada. Midagi tuleb kohe ette võtta,“ ütles kohus.