Politsei viis pühapäeval toimunud protestilt mitu inimest jaoskonda ning algatas nende suhtes väärteomenetluse. Võrdse kohtlemise ja väljendusvabaduse ekspert Kelly Grossthal leidis, et lause „From the river to the sea, Palestina will be free“ ümber tuleks pidada maha tõsine arutelu.