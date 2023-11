Saksamaa leppis kokku uutes migratsiooni ohjeldamise meetmetes

Scholz nimetas reformi „üleminekuks hingamissüsteemile“ ja ütles, et „numbrite kasvuga on raha rohkem, numbrite langemisel vähem.“

Mõned osariikide kubernerid olid nõudnud uut asüülimenetluste süsteemi väljaspool Saksamaad, et vältida migrantide saabumist, kuid see meede ei läinud läbi.

Föderaalvalitsus uurib siiski edasi, kas asüülimenetlused väljaspool ELi on võimalikud. Seda on uurinud ka teised Euroopa riigid nagu Ühendkuningriik ja Taani. Hetkel on jõudnud kokkuleppele vaid Itaalia, kes plaanib saata migrandid Ablaaniasse, kuni nende taotlusi menetletakse.

„Ma ei nõustu selgelt ajalooliseks liigitamisega. See oli samm edasi,“ ütles ta. „Otsustav on see, et näitajad peavad langema,“ lisas Merz. „Ja mul on suur küsimärk, kas nad tõesti langevad nendest meetmetest.“