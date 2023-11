Portugali peaminister António Costa astus tagasi korruptsiooniuurimise tõttu

Peaminister ütles, et korruptsiooniuurimine tabas teda üllatusena, kuid ütles, et teeb uurijatega koostööd.

Liberaalse partei Iniciativa president Rui Rocha ütles varasemalt: „Peaminister peab tagasi astuma. Riik on takerdunud korruptsiooni, mädani, onupojapoliitikasse. Peaminister on tirinud riigi mülkasse.“

Uurimise käigus teatasid prokurörid avalduses, et said teada, et kahtlusalused kasutasid tehingutega seotud „protseduuride blokeerimiseks“ Costa nime ja volitusi. Nad lisasid, et ülemkohus uurib Costa võimalikku rolli tehingutes.