Joakim Helenius: mina toetan kindlasti Hendrik Terrast. Ma ei taha juhina näha neid, kes peavad vastutama erakonna vigade eest

Lauri Hussar teatas esmaspäeval, et taandub erakonna juhi kohalt. Pärast seda on hakatud rääkima, kellest võiks saada uus esimees.

Helenius rääkis, et tema jaoks polnud Hussari otsus üllatav. „Arvan, et erakonnal on vaja muutusi ja ma arvan, et Lauri on oma otsuse teinud erakonna huvides,“ ütles ta.