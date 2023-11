Itaalia saadab tuhanded sisserändajad Albaaniasse

Esmaspäeval välja kuulutatud kokkulepe on esimene, mille kohaselt võtab EL-i mittekuuluv riik vastu migrante EL riigi nimel. Selles on kaja Briti valitsuse vastuoluline katse saata Rwandasse tuhandeid varjupaigataotlejaid .

Meloni ja tema kolleegi Edi Rama avalikustatud kokkuleppe eesmärk on vähendada Itaaliasse meritsi saabunud migrantide arvu, mis on praeguseks aastaga kasvanud umbes 65% ehk hinnanguliselt üle 145 000 inimese.

„Usun, et sellest võib saada EL-i ja ELi mittekuuluvate riikide koostöö mudel rändevoogude juhtimisel. Ma arvan, et selles lepingus on tunda julget Euroopa vaimu,“ ütles Meloni päevalehele Il Messaggero.