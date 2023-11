Netanyahu: Iisrael on Gaza lahingutes avatud „väikesteks pausideks“

Esmaspäeval ütles Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu , et Iisrael kaalub Gaza rünnakutes „taktikalisi väikesi pause“, et hõlbustada humanitaarabi sisenemist või lubada Hamasi röövitud pantvangide väljumist.

Nii Iisrael kui Hamas on tõrjunud kasvavat rahvusvahelist survet relvarahu sõlmimiseks. Iisrael ütles, et Hamas peaks esmalt pantvangid vabastama. Hamas on aga seisukohal, et nad ei vabasta pantvange ega lõpeta sõdimist enne kui rünnakud Gazale on lõppenud.