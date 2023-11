Mail.ee on ka edaspidi tasuta ja toetab üleminekut Mail.ee teenusele

Mail.ee pakub tehnilist tuge nendele kasutajatele, kes on viimase aja arengute valguses sunnitud leidma uue tasuta meiliteenuse pakkuja ning soovivad oma vana konto sisu turvaliselt ja kiiresti uuele Mail.ee kontole üle kolida, et tagada häireteta e-posti teenus.

Mail.ee on Eestis tegutsenud juba 25 aastat. Platvormil on Eestis enam kui 300 000 registreeritud kontot, mis moodustab umbes 23% Eesti elanikest. See on märkimisväärne turuosa, eriti paljude ülemaailmsete e-posti teenuste kättesaadavuse kontekstis. Enam kui 150 000 aktiivset kasutajat tähendab, et Mail.ee teenuseid kasutab püsivalt u 11,5% eestlastest.