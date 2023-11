Miks naised näägutavad ja mehed vaikivad?

Margus Vaher räägib oma raamatus „Kuidas armastada meest“ armas olemisest. Ta räägib naise olemusest, mitte väljanägemisest. See, et naine oleks armas, olevat meeste jaoks naise kõige tähtsam omadus ja selle all pole mõeldud, et naine peab nunnu välja nägema. Ta räägib naiselikkusest ja pole midagi ebanaiselikumat ega eemaletõukavamat kui näägutamine.

Suhe võib jõuda etapini, mil koos veedetud aeg ja kõik, mis armumise ajal toimus, pole enam nii olulised ja kui naine nende järele küsib, ei pruugi mees oma „kestast“ välja tulla ning naisele märku anda, et kõik on endine. Mehed väljendavad oma tundeid teisiti, sest neid kasvatataksegi enamasti naistest teistmoodi. Mehed julgevad väljendada pigem viha kui teisi emotsioone. Naistele aga õpetatakse, et viha väljendamine pole okei ja tuleb olla hea tüdruk. Teadmisest, kuidas oma vajadusi ja ka pahameelt väljendada, võib nii naistel kui ka meestel seetõttu vajaka jääda. Sellest ka suhtes näägutamine ja vaikimine.

Psühholoogid ütlevad, et ainult armastusest koosolemiseks ei piisa. Hea suhe püsib suures osas just turvatundel – mõlemal poolel peab olema emotsionaalselt ja füüsiliselt turvaline. Turvatunnet tekitab usaldus ja teadmine, et minu vajadused ning mina ise olen teise poole jaoks olulised. Meeste jaoks kaob see tunne siis, kui naisest saab näägutaja, naiste jaoks siis, kui mees ühtäkki vaikib ja enam nii palju tundeid välja ei näita.

Koolitustel suhetest ja käitumismustritest ning nende põhjustest rääkides näen, et inimesed ajavad sageli segamini armumise ja armastuse. Armumise hetkel on armsamas kõik joovastav ja ilus. Tahetakse palju koos olla ja teineteisele jagatakse ohtralt tähelepanu. Teadlased ongi märkinud, et armumine on kui keemiakokteil, mis inimesed just niimoodi käituma paneb.

Üks mu hea meesterahvast sõber ütles, et naise pehmuses peitub naise jõud: „Naise tugevuseks on pehme jõud, mis on vajadusel uskumatult sitke, nagu terastross. Tugevus ei võrdu kõvadusega. Naise tugevus on toetada meest sisemiselt, et mees ei peaks olema lakkamatult ja kogu aeg ainult tugev – see laastab. Armastav naine tõstab vaimselt ja hingeliselt üles mingi ülesande sooritamisel viga saanud või läbi kukkunud / hävinud mehe. Aitab tal uuesti oma tugevuse ja väärikuse leida ning minna targemana ja paremini ette valmistatuna uuele katsele, et võita.

Mehele näägutamisega või nähvamisega vastata on sama, nagu tennisepallile seinaks olemine. Südamed sulguvad ja tüli tõuseb. Kedagi armastada ei tähenda piirideta olekut. Oma klientide pealt näen, et sageli tekib küsimus, et kas ma siis pean kõike taluma. Ei pea, aga ennast kehtestada ja kedagi armastada saab ka näägutamiseta.

Nüüd aseta padi eemale ja viruta kogu jõust pall patja. Mis juhtub? Pehmus püüab tennisepalli kinni ja, sõltuvalt padja pehmusest, mahendab tagasilöögi jõudu, kui seda üldse on. Aga viska pall täie jõuga vastu seina või vastu muud kõva pinda ja edasi on üsna ennustamatu, kuhu see pall toas põrkab ja mida ära lõhub.

Selleks, et mõista paremini, mida ma mõtlen „naised on loodud pehmuseks“ all, tee üks test. Tarvis on patja ja kõva palli. Tennisepall on selleks parim.

Kuidas küll sõnastada naiselikkust, milles on nii palju müstikat ja kirjeldamatut? Jah on, aga üks tees, millest minu meelest juhinduda, on „naised on loodud pehmuseks“. See on kusjuures ka visuaalselt nähtav – naises ei ole nurgelisust, sest naise vormid on voolujoonelised. Ka seest on naine pehme, mis muudab nauditavaks seksi.

Me kasvame ühiskonna koostatud varjatud sõnumite sees. Neist sõnumitest saavad müüdid, mis hakkavad meie elu mõjutama. Siinkohal toon ära suhtenõustaja Jordan Gray mõtted sellest, milline on ühiskonna kujutluspilt heast naisest ja heast mehest ning kuidas need omavahel erinevad.

Selleks, et mõlemad tunneks end hoituna ja armastatuna, on paaridel vaja välja selgitada, milline on tema partneri armastuse keel. Gary Chapman räägib oma raamatus „Armastuse viis keelt“, et need keeled on kvaliteetaeg, kingitused, tunnustussõnad, teenimise kunst ja füüsiline puudutuste keel. Partner ei pruugi rääkida sinuga sama keelt. Meestele on valdavalt olulised just tunnustussõnad. Vajadus, et partner tunnustaks neid töö ja tegemiste kaudu. Aga kui mees ei vasta näiteks naise keelele, milleks võib olla kvaliteetaeg, siis siin ongi koht, kust tööst võib saada naisele konkurent, kuna mees ei paku naisele niisama palju jagamatut tähelepanu kui tööle ja naine hakkab tunnustussõnade asemel mehe tööd ründama. Mis kasu on ilusatest asjadest ja suurest majast, kui pole, kellega seda nautida?

Siin on ka meestel endal palju ära teha, et naise pehmus saaks välja tulla ja et naine ei tunneks end suhtes üksi või kõrvalejäetuna. Et ta saaks tunda end turvaliselt. Meeste jaoks on töö väga oluline. See on mehe identiteedi osa ja ühtlasi teema, mille pinnalt tülid tekivad, kui mees ei tekita naisele turvatunnet, et suhtega on kõik korras ja ta on mehe poolt ihaldatud ning hoitud.

Ka siin on teistsuguseid olukordi, kus mehed muutuvad vaikivaks naiste tegude tõttu. Naine – kui sa ise ei suuda mehe tundeid vastu võtta ja lähed tema pisarate, viha, väsimuse vms peale närvi, ignoreerid, naerad või veel hullem – arvad, et saad teda pärast tema tunnete nägemist paremini ära kasutada ja oled kasvõi üks kord seda teinud, siis süüdista iseennast. Edaspidi ta lihtsalt ei näita sulle enam oma õrnemaid hingesoppe ja saadki endale vaikiva mehe, kes ei too lilli ega taha sinuga koos filmi vaadata, sest kõik need asjad sisaldavad haavatav olemist.

Kui liita siia otsa see, kui lapsepõlves on häbiämber väga täis saanud (sellest pisut allpool), siis juhtubki nii, et naine ei julge oma vajadusi otsesõnu edastada – kartus saada tagasi lükatud on nii suur. Vajadus aga ei kao ära ja pressib välja, nii sünnibki näägutamine.

Need müüdid on lääne kultuurile laialdaselt omased. Jordan Gray räägib sellest oma koolitustes väga põhjalikult ja tema elab … Kanadas. Seega pole see vaid Eesti probleem.

Meeste jaoks pole lähedus vaid penetratsioon

Lähedust tekitav tegevus võib olla ükskõik mis, kasvõi ühine toidutegemine, kus pühendutakse täielikult teineteisele, ollakse hetkes „kohal“. See loob hingelise sideme, mis kulmineerub ühel hetkel magamistoas. Elik – kõik on eelmäng. Nii naise kui ka mehe jaoks. See on väga oluline punkt ka meestele – kui sa ei võta oma naise jaoks aega, siis ära imesta, et suhtes läheb kõik allamäge ja seks muutub aina harvemaks ning harvemaks. Keegi ei taha olla mööbel toas, seda eriti just paarisuhtes. Selleks paarisuhe ongi – kinkida igapäevaselt jagamatut tähelepanu ka siis, kui see on vaid hetk kallistuseks, soojaks pilguks või sõnaks.

Kui tänu emotsionaalse läheduse tekkimisele juba magamistuppa jõutakse, on naistel oluline meeles pidada, et seks pole mehe jaoks ainult penetratsioon. Kui panna tähele, mida mehed räägivad, siis seksuaalne tegevus pole nende jaoks ainult vahekord. Võimalus pakkuda oma naisele naudingut tekitab neis positiivse võimu tunde – see toidab nende mehelikkust: „Ma olen mees! Ma olen vinge! Ma suudan oma naisele naudingut pakkuda!“ Täpselt samal viisil suudavad nad ka ise seksuaalset naudingut vastu võtta ilma vahekorrata ja ka igasuguse erektsioonita. Nii et see, kui mehel kohe seisma ei hakka, ei näita kuidagi seda, et sinu tegevus ei meeldi või ei sobi või et temal on erektsiooniprobleemid.

Mehed – naistel on sama teema. Kui näib, et naise alakeha ei reageeri, siis see ei tähenda, et me ei naudi, aga ära iial püüa siseneda kuiva tuppe. See on naise jaoks tõsiselt valus ja lõppeb naisele mikrorebenditega ning sulle seksipausiga. Kindlasti ei tohiks siingi unustada suhtlemist ja küsimist/märkamist, mis partnerile meeldib. See saab toimuda vaid siis, kui mõlemad tunnevad end emotsionaalselt ja füüsiliselt turvaliselt.

Meeste jaoks on vaimne ja hingeline side täpselt sama oluline kui naistele.