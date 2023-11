Haridusministeerium püüab õpetajaid meelt avaldamast keelata: reedene streik oleks ebaseaduslik

HTM väidab koolidele saadetud kirjas, et töötüli lahendamiseks tohib streigi korraldada alles siis, kui sellele eelnevad läbirääkimised ja lepitusprotseduurid. Lisaks ütleb ministeerium, et käimas pole mitte töötüli, vaid läbirääkimisi ettevalmistavad arutelud.

EHL-i esimees Reemo Voltri teatas vastuseks, et tegu on väärinfoga, reedese hoiatusstreigi õigus tuleneb otseselt seadusest, see on korrektselt teatavaks tehtud riiklikule lepitajale ning tema poolt vastuväiteid ei ole.