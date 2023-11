Iisraeli äärmuslasest ministri tuumarelvaga vehkimine tekitas küsimusi Moskvas

„Iisraeli valitsuse ametlik liige teeb avalduse mingi plaani olemasolu kohta anda tuumalöök. Milliste jõududega? Kas ta pidas silmas olemasolevaid ressursse tema riigi sees või Ameerika omade kasutamist, seda ei ole keegi meile selgitanud ja üldse ei ole keegi selgitanud. Kõik need küsimused nõuavad vastust,“ lausus Zahharova.

„Ja mis puudutab avaldusi, mida teevad Iisraeli esindajad Venemaa kohta, siis see on vastuvõetamatu ja sellest on teavitatud Iisraeli suursaadikut Moskvas,“ lisas Zahharova.