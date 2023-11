Õpetajad kohtuvad palgakriisi lahendamiseks täna peaministriga

Täna kell 10.30 kohtuvad Stenbocki majas Eesti Haridustöötajate Liidu (EHL) esimees Reemo Voltri ja peaminister Kaja Kallas. Kohtumine on osa läbirääkimistest õpetajate ja valitsuse vahel, et leida lahendus madalast töötasust tulenevale õpetajate töölt lahkumisele, ülekoormusele ja järelkasvu puudusele.

Reemo Voltri sõnul on kurvastav, et õpetajate palgaküsimus, kus koalitsioonierakonnad olid valimisdebattides täiesti üksmeelel, on nüüdseks jõudnud õpetajate hoiatusstreigini.

„Kevadel sõlmitud koalitsioonileping vastab Eesti õpetajate ootusele ning adresseerib õigesti palkade konkurentsivõime vajalikust. Aga siis hakkas valitsus andma märku, et plaanis on kokkulepet murda, lausa külmutada palgad aastateks. See on tekitanud õpetajate enamuses arvamuse, et enam ei aita muu, kui streik,“ selgitas Voltri.