Zelenskõi: valimiste teema tõstatamine on praegu absoluutselt vastutustundetu

„Olukord on praegu samasugune nagu varemgi: kui ei tule võitu, ei saa olema riiki. Meie võit on võimalik. See tuleb siis, kui me oleme kõik keskendunud just sellele, mitte vaidlustele, politikaanlusele või mingi oma isikliku huvi otsingutele,“ ütles Zelenskõi.