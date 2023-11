OTSEBLOGI | Netanyahu: Iisraelile jääb julgeolekuvastutus Gazas määramata ajaks

Märkides, et USA president Joe Biden on varem öelnud, et Iisraeli jaoks oleks viga Gaza okupeerida, küsis intervjueerija David Muir Netanyahult, kes peaks territooriumi valitsema kui sõjategevus lõpeb.

Netanyahu ütles, et Iisraelil on seal oma roll mängida määramata ajaks.

„Need, kes ei taha jätkata Hamasi teed /.../ See ei ole kindlasti – ma arvan, et Iisraelil saab olema määramata perioodiks üldine julgeolekuvastutus, sest me oleme näinud, mis juhtub, kui meil seda ei ole. Kui meil ei ole seda julgeolekuvastutust, on meil Hamasi terrori purse sellises ulatuses, mida me ei suuda ette kujutada,“ ütles Netanyahu.