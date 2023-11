Tallinna külje all sünnib pikalt oodatud Sõrve looduskaitseala

Tallinna vahetus läheduses paiknev 2257,5 hektari suurune ala on piirkonna ainus terviklikult säilinud kompaktne loodusmassiiv, millel on erakordne roll loodusliku mitmekesisuse püsimisel ning Harjumaa elanikele puhkevõimaluste ja loodushariduse pakkumisel. Et piirkonnas olulise ala loodusväärtused säiliksid, otsustas kliimaminister Kristen Michal kooskõlastusringile saata Sõrve looduskaitseala moodustamise eelnõu.

Sõrve kaitseala all asub osa Harku maardla lubjakivivarudest, mille kasutusvõimaluste arutelu taha on kaitseala loomine varasemalt korduvalt takerdunud. „Oleme nüüd olukorda põhjalikult analüüsinud ja saanud kinnitust, et loodusväärtused sellel alal on kõrgema väärtusega ja asendamatumad, kui siinsed maavarad,“ ütles kliimaminister. „Võib-olla tulevased põlved tahavad oma valikuid teha, nüüd jääb neilegi see võimalus - maavarad jäävad kaitseala all ju alles,“ lisas ta.