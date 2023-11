Urve Palo liitub Isamaaga. „Eestit juhib majanduselu lämmatav valitsus“

„Olen sügavalt mures meie majanduse käekäigu ja konkurentsivõime pärast. Eestit juhib majanduselu lämmatav valitsus, mille tegemiste ja tegemata jätmiste tulemusena ootab meid ees enneolematu ja läbimõtlemata maksutõus. Sellega halvendatakse veelgi nii ettevõtjate rahvusvahelist konkurentsivõimet, kiirendatakse inflatsiooni kui ka suurendatakse ebavõrdsust ühiskonnas. Sellises olukorras tunnen, et ma ei saa jääda kõrvaltvaatajaks,“ selgitas Palo otsust aktiivsesse poliitikasse naasta.

„Isamaa mõistab, et riik on jõukas, kui inimestel on tööd ja ettevõtjatel julgust investeerida. Isamaa on positiivne alternatiiv praeguse valitsuse majandusvaenulikule poliitikale,“ lisas Palo.

Isamaa esimees Urmas Reinsalu tervitas Urve Palo otsust erakonnaga liituda. „Mul on hea meel, et Isamaasse koonduvad tugevad juhid ja juhtimiskogemusega inimesed. See tugevdab veelgi meie meeskonda. Reformierakonna valitsuse veetav poliitika ei ole ettevõtlikele Eesti inimestele vastuvõetav ja Isamaa on sellele alternatiiviks,“ ütles Reinsalu.

„Neli korda ministriametit pidanud Urve on olnud heaks eeskujuks teistele naistele Eesti poliitikas. Mul on hea meel, et Isamaa read täienesid võimeka ja kogenud poliitikuga,“ kommenteeris Palo liitumist omalt poolt Isamaa aseesimees Riina Solman.

„Lisaks majanduspoliitika eestvedamisele on Urve olnud pikalt juhtival positsioonil erasektoris, olnud ametis kohaliku omavalitsuse juhi ning volikogu liikmena, mistõttu on ta inimeste igapäevaelu murede ja väljakutsetega hästi kursis. Urve mõistliku ja tasakaaluka hääle naasmine tipp-poliitikasse tugevdab Isamaad arvestatavalt,“ rääkis Solman.