Jüri Ratas Hussari taandumisest: see koalitsioon lõpetab tegevuse pigem varem kui hiljem

Ratase sõnul saavad teised inimesed otsustada, kuidas tema kahel ametikohal hakkama sai, aga ta kahtleb, et selline topeltamet Lauri Hussari ainus põhjus Eesti 200 juhi kohalt taandumisel oli. „Riigikogu esimees ja erakonna esimees, et seda tööd ei suuda koos teha, noh, see kindlasti põhipõhjus olla ei saa, see kontimurdev küll ei ole,“ sõnas ta.