Aasta tagasi Lauri Hussari ja Kristina Kallase kõrval erakonna esimeheks kandideerinud Hendrik Johannes Terrase meelest oli Hussari otsus riigimehelik. „See oli teada, et Lauri peab võitlema kahel rindel,“ vastas Terras küsimusele, kas esimehe tagasiastumise otsus tuli talle üllatusena. „Oli näha, et see mure tal meeles mõlkus, paar korda ta seda ka väljendas. Minu meelest tegi ta väga riigimeheliku otsuse.“