Lauri Hussar astub Eesti 200 esimehe kohalt tagasi. Hussar: kaalusin seda juba mitu kuud

Hussar rääkis õhtul Delfile, et kaalus erakonna esimehe kohalt tagasi astuda juba mitu kuud, et keskenduda riigikogu esimehe tööle. Tema sõnul on riigikogus olukord läbi aegade keerulisemaid ning seetõttu on tema töö spiikrina niivõrd aeganõudev.

Hussari sõnul olid erakonnakaaslased otsust kuuldes mõistvad.

Keda Hussar uue Eesti 200 esimehena näeb, ta ei avaldanud, öeldes vaid, et erakonnas, fraktsioonis ja lausa ministrite hulgas on palju häid inimesi, kelle seast valida. Hussari sõnul tuleb uuel erakonna esimehel hoida üleval erakonna poliitikat ehk tegeleda personaalse riigi ehitamisega ning seista riigi rahanduse korda tegemise eest.

Küsimuse peale, kas Hussar näeb endal süüd, et erakonna reiting valimistest saati kivina kukkunud on, vastas ta, et erakonna reiting on 6-7 protsendi juures ning ta arvab, et erakonnal on tugev positsioon. „Kindlasti uuele tulijale on suured ootused,“ sõnas ta.

Lauri Hussar lahkub Eesti 200 esimehe kohalt

Eesti 200 esimees Lauri Hussar teatas täna erakonna juhatuse koosolekul oma soovist erakonna esimehe kohalt taanduda ja pühenduda riigikogu juhtimisele.

Hussari sõnul eeldab Riigikogu esimehe roll tänases keerulises poliitilises olukorras kõikide saadikute õiguste arvestamist ning parteiülest otsustusprotsessi, et tuua riigikogu tupikseisust välja.

„Eesti parlament on silmitsi aegade suurima obstruktsioonilainega ning olen jõudnud arusaamisele, et tahan pühendada end riigikogu kordategemisele, et parlament saaks täita kõiki põhiseadusest tulenevaid kohustusi ning tuua istungisaali tagasi konstruktiivne arutelu,“ sõnas Hussar.

Tema sõnul aitas otsusele jõuda ka riigikogu esimehena oktoobris kokku kutsutud ekspertkogu, milles arutati võimalikke lahendusi, kuidas parlamendi tupikseis lõpetada. Mitmed eksperdid rõhutasid Riigikogu esimehe rolli ja erakonna juhtpoliitikute lahushoidmise olulisust.

Lauri Hussari kinnitusel on just viimase aasta jooksul, mil ta on olnud erakond Eesti 200 esimees, viidud ellu mitmed olulisi poliitilisi otsuseid.