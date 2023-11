VIDEO | Mart Helme pärast korruptsioonivastast erikomisjoni: ei välista, et kutsume Kaja Kallase uuesti aru andma

Helme rääkis pärast komisjoni Delfile, et komisjon on kahel korral palunud peaministrilt informatsiooni tema sissetulekute kohta, kuid infot ei ole saadud. Helme sõnul on nad ühelt poolt soovinud teada, missugustel tingimustel on Kallas võõrandanud talle kuulunud kinnisvaraobjekte ning kas ta on teeninud selle pealt tulu. Teiselt poolt on soovitud Helme sõnul teada, kui suur oli Kallase sissetulek, kui ta töötas advokaadibüroos ning kuidas on peaminister säilitanud kogu oma teenistuse, et see ei ole oma väärtust kaotanud.