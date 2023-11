Koalitsioon ei kiirusta riigieelarvet usaldusküsimusega siduma. Keldo: kui kompromissi ei saavutata, peame tegema järgmised käigud

EKRE riigikogu fraktsioon teatas eelmisel nädalal, et esitavad järgmise aasta riigieelarvele ja sellega seotud seadustele ligi 2700 parandusettepanekut. Fraktsiooni esimehe Martin Helme sõnul on obstruktsiooni eesmärk takistada Eesti inimeste ja ettevõtjate toimetulekut kahjustava eelarve vastuvõtmist ning kutsuda esile erakorralised valimised.

Keskerakond esitas 30 muudatusettepanekut ning Isamaa tegi hoopis alternatiivse riigieelarve. Isamaa juht Urmas Reinsalu teatas, et erakond ei soovinud muudatusettepaneku massi näol valitsuse elu liiga kergeks teha, sest see takistab debatti ja teeb valitsusele elu lihtsamaks. „Seega, EKRE muudatusettepanekute mass on tegelikult lammas hundinahas ja muudab valitsuskoalitsiooni elu kahetsusväärselt hoopis kergemaks,“ lisas ta.