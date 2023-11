VILJA KÜSIB | Lauri Hussar: olen kõik õigesti teinud. Riigikogu ju töötab

Olete jõudnud öelda, et erakonna juhi kohalt tagasiastumine ei ole seotud erakonna siseeluga. Reiting aga langeb, parteil läheb kehvasti. Äkki andsid just partei liikmed nõu kohast loobuda?

Minu otsus oli kantud eelkõige olukorrast riigikogus. Riigikogu on silmitsi obstruktsioonilainega, mille sarnast pole kunagi varem olnud. Et teha riigikogu korda, on vaja teha olulisi jõupingutusi. Tahan pühendada oma aja sellele, et riigikogu töö toimiks. Sel põhjusel tegin eile erakonna juhatusele ettepaneku, et taandun esimehe kohalt.