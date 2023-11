Viimasel ajal tuleb riigikogust peamiselt tankimisuudiseid, mistõttu on oluliseks teemaks kuulutatud küsimus: „Mida teha kuluhüvitistega?“ Suurem häda aga seisneb selles, et riigikogu ei tööta sisuliselt juba kuude kaupa. Kevadel alanud obstruktsioon pole lõppenud, ummikseis kestab. Mida sellega peale hakata? Riigikogu esimees Lauri Hussar on teisipäeval kell 9 algava saate külaliseks.