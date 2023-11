Eesti 200 juht Lauri Hussar teatas esmaspäeva õhtul tagasiastumisest, sest kahel kohal - erakonnajuhi ja riigikogu esimehe ametis - rabamine osutus talle üle jõu käivaks. Kuidas sugenes äratundmine, et tagasiastumine on vältimatu? Kas erakonnakaaslased aitasid sellele otsusele jõuda? Lauri Hussar on teisipäeval kell 9 algava saate külaline.