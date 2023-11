Haridusministeerium andis koroonatoetuse aruande esitamata jätnud spordiklubidele uue võimaluse

Haridus- ja teadusministeeriumi noorte- ja andepoliitika osakonna juhataja Riin Tamme sõnul esitati tagasinõue seetõttu, et klubid jätsid toetuse kohta aruanded esitamata.

„Peale tagasinõude kehtestamist on circa pooled neist oma aruande esitanud ja on veel neid, kes on andnud märku aruande esitamise soovist,“ lausus Tamm.