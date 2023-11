FOTO | Politsei otsib isikuvastases kuriteos kahtlustatavat Danero Monakut

„Politsei on praeguseks kogunud tõendeid, mis viitavad, et 32-aastasele mehele vigastuste tekitamises on alust kahtlustada 22-aastast Danero Monakut,“ ütles Pärnu politseijaoskonna menetlusgrupi juht Anna Kristiina Lätt. Politsei otsib meest taga ja palub kõigil, kes on Danerot näinud või kel on infot tema asukoha kohta, anda sellest teada anna-kristiina.latt@politsei.ee. Mees on keskmist kasvu ja umbes 175 cm pikk.