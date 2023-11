Pantvangiolukord Hamburgi lennujaamas lõppes kahtlusaluse vahistamise ja vangi vabastamisega

Sündmused said alguse laupäeval kohaliku aja järgi kella 20 ajal, kui relvastatud mees sõitis läbi turvapiirde lennuvälja asfaldile, tegi kaks lasku õhku ja viskas autost välja kaks põlevat pudelit.

Politsei teatas laupäeval, et juhtunu taga oli ilmselt vaidlus lapse hooldusõiguste üle.

„Meil on toimepanijaga hea kontakt,“ teatas politsei esindaja eile hommikul, lisades, et läbirääkimiste jätkumine nii pikka aega on „absoluutselt hea märk“.