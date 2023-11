ISW: Zalužnõi essee ei olnud mitte patiseisust rindel, vaid sellest, kuidas taastada manöövrisõda

ISW analüütikute sõnul kirjutas Zalužnõi, et sõda võtab järk-järgult positsioonisõja vormi, ja märkis, et Ukraina peab saama ülekaalu õhus, ületama miiniväljad, suurendama suurtükiväevastase võitluse efektiivsust, looma ja välja õpetama vajalikud reservid ning looma elektroonilise sõjapidamise võimekused, et positsioonisõjast üle saada.

ISW analüütikud usuvad, et Zalužnõi ei öelnud oma essees, et sõda on patiseisus, ega väitnud, et Ukraina ei suuda edu saavutada. Tema essee on pigem keskendunud selle selgitamisele, et sõja praegune positsioonisõja iseloom on tehnoloogilis-taktikalise pariteedi tagajärg lahinguväljal ning miinide laialdase kasutamise tagajärg.