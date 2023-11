Politsei: Palestiina toetuseks toimunud meeleavalduselt viidi ära viis inimest

Üritusel mäletati Gazas hukkunuid ning avaldati toetust Palestiinale. Võimude hinnangul osales meeleavaldusel kuni 300 inimest ning üritus kulges üldjoontes rahumeelselt, kuigi vähemalt viie protestijaga esines probleeme.

„Andsime tänasel meeleavaldusel osalejatele ennetavalt nii meedia kui ka korraldaja kaudu teada, et keelatud on agressiooni õigustamine ja antisemitismi (juudivaenu) propageerivate materjalide kasutamine,“ ütles Põhja prefektuuri operatiivjuht Madis Allak.

Tema sõnul viis politsei meeleavalduselt ära viis inimest, kelle suhtes alustati väärteomenetlust karistusseadustiku paragrahvi (§ 151´1) alusel, mis käsitleb rahvusvahelise kuriteo toetamist ja õigustamist.

„Kõik juhtumid olid seotud loosungi või sõnastusega „From the river to the sea, Palestina will be free“ (eesti keeles „Jõest mereni, Palestiina saab vabaks“),“ märkis Allak. „See sõnum on tõlgendatav inimsusevastase kuriteo sümboli avaliku eksponeerimisega, kuna sellega nõutakse Iisraeli riigi eksistentsi lõpetamist.“

Ta lisas, et selle loosungi kasutamine „õigustab ka inimsusevastaste tegude toimepanekut“.

Ürituse korraldaja, Tallinna ülikooli rahvusvaheliste suhete dotsent Birgit Poopuu märkis Delfile, et tema politsei tõlgendust ainuõigeks ei pea. „Teame teiste riikide praktikat, kus kohus on otsustanud, et tegemist ei ole kuidagi viha õhutava, antisemiitliku loosungiga,“ selgitas Poopuu, viidates kaasusele Hollandis.

„Jõest mereni“ on poliitiline loosung, mida seostatakse Palestiina rahvuslusega, ent mille täpne tähendus on vaieldav. Toetajate sõnul viitab see Palestiina iseseisvuspüüdlustele või lihtsalt ärgitab tagama Palestiina rahvale võrdseid õigusi ja väärikust. Kriitikute hinnangul tähendab see aga üleskutset juudiriigi lammutamiseks, sest viitab geograafiliselt Jordani jõe ja Vahemere vahelisele alale, mis hõlmab Iisraeli riiki.

Vastuolulist loosungit kasutab ka terrorirühmitus Hamas, mis lubab otseselt Iisraeli hävitada.