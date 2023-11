Palestiina president nõudis Blinkeniga kohtumisel „viivitamatut relvarahu“

Blinken tegi etteteatamata visiidi Jordani Läänekaldale osana jõupingutustest, et Iisraeli-Hamasi sõda piirkonnas ei leviks.

„Nõuame, et te lõpetaksite neil viivitamatult nende kuritegude toimepanemise,“ ütles Abbas Blinkenile, nõudes Iisraelilt „viivitamatut relvarahu“.

„Pole sõnu kirjeldamaks genotsiidi- ja hävitamissõda, millele meie palestiinlased on allutatud Gazas Iisraeli sõjamasina käe all, arvestamata rahvusvahelise õiguse reegleid,“ vahendas Palestiina uudisteagentuur WAFA Abbasi sõnu Blinkenile.

Lisaks teatas Katari välisministeerium, et ilma „rahuperioodita“ Gazas ei oleks selle vahendajatel võimalik tagada enklaavis hoitud Iisraeli pantvangide vabastamist. Riik on konflikti jooksul olnud pantvangide vabastamise kõneluste vahendaja.

Paavst Franciscus ühines rahuüleskutsega. „Peatuge Jumala nimel,“ ütles ta. Samuti kutsus ta üles andma humanitaarabi ja abi vigastatutele, et leevendada „väga tõsist“ olukorda Gazas.

Blinken on öelnud, et relvarahu tuleks Hamasile kasuks, võimaldades tal end kokku võtta ja uuesti rünnata. Selle asemel nõuavad Ameerika Ühendriigid võitlustes kohalikke pause, et lubada Gazasse humanitaarabi ja inimestel oleks võimalus piirkonnast lahkuda.