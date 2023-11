Venemaa katsetas tuumalõhkepeade kandmiseks mõeldud ballistilist raketti

Bulava rakett on 12 meetri pikkune ning selle lennuulatus on hinnanguliselt 8000 kilomeetrit. Raketist on saanud Venemaa tuumatriaadi mereväeosa nurgakivi.

Putin on nõudnud, et Venemaa säilitaks oma tuumaheidutusmeetme, et tõrjuda tema sõnul kasvavaid julgeolekuohtusid, kuna Moskva ja lääne vahelised suhted on jõudnud uutesse madalseisudesse seoses sõjaga, mille Venemaa 2022. aastal Ukrainas alustas.