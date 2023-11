Iisraellased kogunesid peaministri residentsi ette pahameelt avaldama

Sajad inimesed tungisid läbi politseibarjääride Netanyahu Jeruusalemmas asuva elukoha ümber. Protest rõhutas avalikkuse kasvavat pahameelt nende poliitiliste ja julgeolekujuhtide vastu.

Netanyahu ei ole seni võtnud isiklikku vastutust ebaõnnestumiste eest, mis võimaldas Hamasil 7. oktoobril tungida Iisraeli territooriumile. Rünnaku käigus hukku üle 1400 inimese ja pantvangi langes vähemalt 240 inimest. Hamas on vabastanud neli pantvangi.

Nüüd, kui esialgne šokk on vaibunud, hakkas avalikkus kritiseerima valitsuse reageeringut. Lisaks nõuavad Gazas viibivate pantvangide perekonnad oma lähedaste koju toomist.

Pantvangide lähedased on varasemalt protesteerinud Tel Avivis, lehvitades lippe ja hoides Gaza vangide pilte ja plakateid, loosungitega „Vabastage pantvangid nüüd iga hinna eest“. Samaaegselt hüüdis rahvas „Tooge nad kohe koju“.

Pärast rünnakut on Iisrael alustanud intensiivset õhu- ja maapealset pealetungi Gazas. Hamasi juhitava piirkonna tervishoiuasutuste sõnul on rünnakute käigus on hukkunud 9000 palestiinlast.

Enne sõda võitles Netanyahu korruptsioonisüüdistustega, mida ta eitab. Samuti surus ta läbi kohtuvõimude piiramise plaani, mis tõi sajad tuhanded inimesed tänavatele protestima.

Laupäeval Iisraeli televisiooni kanal 13 läbi viidud küsitlus näitas, et 76% iisraellastest arvas, et praegu kuuendat peaministri ametiaega täitev Netanyahu peaks tagasi astuma ja 64% ütles, et riigis peaks kohe pärast sõda korraldama valimised.

Küsitluse kohaselt süüdistas rünnakus 44% iisraellastest Netanyahut, 33% sõjaväe staabiülemat ja Iisraeli sõjaväe kõrgeid ametnikke ning 5% kaitseministrit.

Hamasi relvastatud tiib teatas laupäeval, et Iisraeli õhurünnakute tõttu Gazale on kadunud üle 60 Iisraelist toodud pantvangi, nendest 23 inimese surnukehad jäid rusude alla lõksu. Möödunud kuu lõpus teatas Hamas, et Iisraeli rünnakutes Gazale tapeti hinnanguliselt 50 pantvangi.

USA on lennutanud seiredroone Gaza kohal, et otsida Hamasi pantvange, ütlesid kaks USA ametnikku.